Мандруючи, що подивитись у Заліщиках?

Унікальне місто не тільки Тернопілля, а й усієї УкраїниЗаліщики розташовані оточені височезними кручами Дністровського каньйону, де річка вигинається та змінює напрямок на 180 градусів. Місцевість має унікальний для цієї місцевості середземноморський клімат, саме тому тут поширене вирощування помідорів, персиків, інших овочів та фруктів. Також колись Заліщики були центром виноробства

⠀

Площа ринок (центральна площа). Чудове місце аби ознайомитись із мальовничими будинками австрійської доби. Також на площі можна побачити герб міста, на якому зображено ратушу(не збереглася) та єдинорігТакий герб дістався місту від Австро-Угорської імперії.

⠀

Костел Святого Станіслава. Збудований за кошти краківського каштеляна Станіслава Понятовського. Спершу храм був дерев’яним, але у XIX ст. його перебудувалиПізніше костел слугував складом, де зберігалася сіль, яка в’їлася в стіни.

⠀

Синагога. У довоєнний період єврейська спільнота була найчисельнішою, наразі у Заліщиках збереглась лише одна синагога, після Другої Світової війни будівля використовувалась як бойлерна, а зараз занепадає.

⠀

Палац Бруницьких. Маєток та палац заклав князь Юзеф Понятовський наприкінці XVIII ст., а 1808 року його викупив Ігнацій Бруницький та перебудував його. На честь приїзду австрійського цісаря Франца II було відтворено такі самі інтер’єри, що були у віденському Шенбрунні, за що Бруницький отримав титул барона. Палац зведено у стилі ампір, прикрасою є колонада, що з’єднує маєток із флігелем. Також на території палацу знаходиться пам’ятка садово-паркового мистецтва «Заліщицький парк».

⠀

Панорама Заліщиків. І на десерт – візитівка міста. Неймовірний вигляд на місто відкривається із сусіднього села Хрещатик. Радимо навідатись сюди на заході сонцяаби насолодитися красою «міста півострова».

⠀

Були тут? Діліться враженнями