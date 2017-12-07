Мандрівний цирк з Грузії викинув верблюда у Хоросткові. Про це пише в мережі Фейсбук Олександр Тодорчук.

У Хоросткові, що на Тернопільщині, мандрівний цирк викинув верблюда! Вам не почулося. Працівники шапіто зібрали речі та поїхали, а тварину просто залишили посеред місцевого стадіону. «Перезимувати».Готуються депутатські запити. На даний момент вдалося вияснити, що цирк приїхав з Грузії. Якщо це правда, то в Україні ще й вчергове наплювали на закон. Усім по барабану: від Мінкульту до Мінеко. Натомість, в парламент планують вносити правки, що повернуть ш апіто у правове поле. Але-оп! Таке відчуття, ніби усі давно на дні і тут знизу раптом постукали.

“Українській правді. Життя” вдалося поспілкуватися з головою Хоростківської територіальної громади Степаном Гладуном.

Він розповів, що мандрівний цирк виступав у місті один день близько тижня тому. Номери показували на стадіоні, але через погані погодні умови транспорт буксував і тварину вивезти не вдалося.

Тому мандрівний цирк попросив виконкому, щоб тварина тимчасово пожила на стадіоні, доки земля не затвердне, щоб вивезти верблюда.

Тварині заготували сіно, циркачі залишили йому продукти і одну людину, яка за ним доглядає.

Верблюда на день виводять на стадіон, а ночує він у своєму фургончику, в якому сюди приїхав.

Коли ми запитали голову громади, як виконком дав дозвіл на виступ, якщо мандрівні цирки в Україні заборонені, він відповів, що про такий закон не знав, а виконком приймав рішення на основі документів, які їм дав цирк.