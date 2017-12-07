Як і де можна провести вакцинацію від грипу в Тернополі?

У зв’язку з напруженою ситуацією щодо захворюваності на грип, для профілактики сезонного грипу фахівці радять провести вакцинацію, придбавши протигрипозну вакцину в аптеках міста.

Для правильного вакцинування необхідно:

1. Придбати вакцину та з дотриманням холодового (2–8 °С) ланцюга прийти до свого сімейного лікаря.

2. Після огляду лікаря, при відсутності тимчасових чи постійних протипоказів, провести вакцинацію в умовах кабінету щеплень.

Щеплення Вам проведуть в приміщеннях амбулаторій, які знаходяться за адресами:

– м. Тернопіль вул Купчинського, 14

– м. Тернопіль, вул. Острозького,6

– м. Тернопіль, вул. Куліша, 7а

– м. Тернопіль, вул. Ст.Бандери, 72

– м. Тернопіль вул. Бродівська, 50б

– м. Тернопіль, вул. Петриківська, 25а

– м. Тернопіль, вул. Волинська, 40

Перед проведенням щеплення огляд лікаря обов’язковий!