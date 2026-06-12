У Тернополі п’яний чоловік врізався в огорожу: постраждали двоє пасажирів

Дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія сталася в Тернополі близько 23:25.

Як повідомили в поліції, водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись вулицею Миру в напрямку вулиці Дружби, не впорався з керуванням та врізався в металеву огорожу.

У результаті аварії травмувалися двоє пасажирів легковика — дівчина 2006 року народження та 22-річний чоловік. Обоє звернулися за медичною допомогою з переломами. Після огляду лікарями госпіталізації вони не потребували.

Під час перевірки водія на стан сп’яніння газоаналізатор показав 1,16 проміле алкоголю в крові, що майже у шість разів перевищує допустиму норму.

Правоохоронці затримали кермувальника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286¹ Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння.