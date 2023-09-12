13:32 | 12.09.2023
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На Бережанщині велосипедист збив пішохода

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Із забоями та тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Бережан 1959 року народження. Чоловік потрапив під колеса велосипедиста.

Аварія трапилася 11 вересня близько 14:30. За попередньою інформацією, сорокарічний водій двоколісника порушив правила дорожнього руху і не пропустив на пішохідному переході людину. 

Потерпілому надали медичну допомогу без госпіталізації. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 291 (Порушення чинних на транспорті правил) ККУ. Триває слідство.

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