На Бережанщині велосипедист збив пішохода

Із забоями та тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жителя Бережан 1959 року народження. Чоловік потрапив під колеса велосипедиста.

Аварія трапилася 11 вересня близько 14:30. За попередньою інформацією, сорокарічний водій двоколісника порушив правила дорожнього руху і не пропустив на пішохідному переході людину.

Потерпілому надали медичну допомогу без госпіталізації. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 291 (Порушення чинних на транспорті правил) ККУ. Триває слідство.