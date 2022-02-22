На Львівщині молодик обстріляв мікроавтобус тернополянина, в якому були 6 пасажирів
У Яворівському районі, що на Львівщині, молодик стріляв мікроавтобус тернополянина. В салоні авто перебували 6 людей.
Обстріл стався 18 лютого о третій годині ночі в селі Наконечне. Невідомий обстріляв із пістолета мікроавтобус «Мерседес Віто» та пошкодив бокове скло автомобіля.
На щастя, він нікого не ранив.
Як розповіли у поліції Львівської області, зловмисника вдалося затримати. Виявилося, що 20-річний чоловік був п’яний.
За скоєне місцевому жителю, загрожує до 7 років позбавлення волі.
Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Досудове розслідування триває.