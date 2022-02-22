На Тернопільщині ветерану російсько-української війни відмовили у безкоштовному проїзді

На Тернопільщині ветерану російсько-української війни Ігорю Талабану відмовили у безкоштовному проїзді у громадському транспорті. Це сталося у Ланівцях в автобусі, що їхав за маршрутом “Хмельницький-Тернопіль”. Про це розповів Ігор Талабан.

За словами ветерана, він показав водієві посвідчення, але той сказав, що везти безкоштовно без квитка його не може.

Ігор Талабан каже, купити квиток не міг, тому що у Ланівцях немає автостанції. На водія написав заяву у поліцію та звернення до працівників облдержадміністрації.

“Я викликав поліцейських, вони приїхали, щось оформили, запитали, чому водій мене відмовився везти. Після цього я пересів на другий автобус, водій якого мене впустив без проблем і я поїхав до Тернополя”, – розповідає Ігор Талабан.

Разом із членами громадської організації “Воїни АТО Лановеччини” написали звернення до облдержадміністрації з вимогою зняти водія з маршруту, – каже голова цієї організації Стефан Брек.

“Я не раз звертався, коли ті рейси тільки починались. Просив, нехай адміністрація зробить так, щоб в кожному автобусі висіла табличка: “Учасники бойових дій їдуть безкоштовно і в необмеженій кількості”, оскільки закон так говорить. Був я на Львівщині, от їздив до сестри, там висять такі таблички, в мене навіть фото десь є. Це приємно, тому що заходиш і не ховаєшся: “візьмеш чи не візьмеш?”,– розповідає Стефан Брек.

Виконувач обов’язків начальника обласного управління розвитку інфраструктури Михайло Олійник каже, звернення від ветерана російсько-української війни отримали. А зняти водія з маршруту може лише перевізник.

“Статтею Закону України “Про автомобільний транспорт” передбачено, що водію заборонено відмовляти у пільговому проїзді, якщо особа має відповідне посвідчення. Було направлене звернення до управління Укртрансбезпеки в Тернопільській області. Насамперед – для перевірки щодо наявності дозвільних документів перевізника та щодо дотримання вимог законодавства у сфері пасажирського транспорту та права надання послуг. Відповіді ще не було, тому що там така процедура: спочатку направляють цей лист в Київ, а Київ їм дає дозвіл на здійснення перевірки”, – каже Михайло Олійник.

Власник маршруту Хмельницький-Тернопіль Олександр Столяр розповідає, що згідний з діями водія, бо без квитка – у проїзді відмовляють. Каже: знімати з маршруту водія не буде.

“Правила в нас, як і у всіх: людина купує пільговий квиток, показує і сідає в машину. Можна квиток придбати через інтернет. За пільгові квитки мають відшкодовувати кошти, а у нас проблеми з відшкодуванням, тому ми без квитків стараємось людей не брати. Я з водієм поговорю щодо цієї ситуації і розберуся у ній”, – каже власник маршруту.

Суспільне