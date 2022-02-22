Тернопільщина вже отримала спеціальні ліки від COVID-19

Препарат зможуть безкоштовно отримати хворі із груп ризику.

Спеціальний препарат для лікування хворих на коронавірус вже отримали на Тернопільщині. Загалом на наших пацієнтів виділили 720 упаковок «Молнупіравіру».

Нагадаємо, в Україну вже «приїхали» 135 тис. курсів (із обіцяних 300-т – прим.) препарату «Молнупіравір» для лікування COVID-19 і 60 тисяч упаковок із Києва відправили у регіони, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України (МОЗ).

У МОЗі також повідомили, що такі ліки можуть призначати лише лікарі для пацієнтів із груп ризику, тобто:

– літнім людям;

– людям з ожирінням;

– людям із хворобами серцево-судинної системи;

– людям з цукровим діабетом.

– «Молнупіравір» призначають для запобігання переходу від легкого перебігу хвороби до середнього чи тяжкого і зменшення ймовірності госпіталізації чи смерті, – зауважують медики. – Це перший зареєстрований у світі лікарський засіб, що допомагає проти COVID-19, тобто це – противірусний препарат прямої дії. Він дозволений для екстреного медичного застосування.

Що цікаво, препарат почали розробляти вже після початку пандемії COVID-19. Інформація про клінічні випробування — відкрита і міститься в багатьох джерелах, наприклад, на такому сайті, як clinicaltrials.gov. Клінічні випробування, а саме – їхня третя фаза проходила в багатьох країнах, зокрема й в Україні. Ефект був очевидним.

– Курс лікування розрахований на 5 днів, тому в упаковку входить якраз необхідна на цей період кількість, – додають у МОЗі. – Тобто пацієнту потрібна одна упаковка на весь курс лікування. Це – таблетки, що не потребують особливих умов зберігання.

До слова, препарат «Молнупіравір» заборонений до продажу в аптеках. Його можна отримати тільки у лікаря, причому – безкоштовно.

Довідка. Дізнатися, чи забезпечений «Молнупіравіром» заклад охорони здоров’я, де лікується пацієнт, можна за допомогою сервісу «єЛіки» за посиланням або у фаховому структурному підрозділі обласної держадміністрації за такими контактами.

Фото з відкрит