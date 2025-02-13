Тернопільська митниця забезпечила додаткові надходження до бюджету

Ефективна робота працівників Тернопільської митниці в напрямку контролю за дотримання митних процедур дала змогу залучити додаткові кошти до державного бюджету – загалом, понад 16 млн гривень.

Так, цьогоріч у січні завдяки ретельному контролю за правильністю визначення митної вартості товарів працівниками Тернопільської митниці до бюджету надійшло понад 15 мільйонів гривень. Ще 753 тисячі гривень отримано внаслідок здійснення класифікаційної роботи, яка передбачає перевірку відповідності товарів визначеним категоріям згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Окрім того, митники забезпечили додаткові надходження у розмірі 650 тисяч гривень завдяки ефективному контролю за правильністю визначення країни походження товарів.