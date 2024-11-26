На Тернопільщині чоловік згвалтував 88-річну жінку

20 листопада до Чортківського райуправління поліції звернулася тернополянка. Жінка повідомила, що вночі невідомий постукав у вікно до її 88-річної матері й попросив чаю, аби зігрітися. Коли пенсіонерка відкрила двері, гість на неї напав. Чоловік побив, а після цього зґвалтував свою жертву. Злочин трапився на території Нагірянської територіальної громади. Потерпілу доправили до реанімаційного відділення.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного та його місцеперебування. Це – раніше судимий житель Чортківського району 1976 року народження. Він уже відбував покарання за статеві злочини, вчинені щодо ще однієї пенсіонерки. У скоєному фігурант зізнався. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.