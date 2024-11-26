21:48 | 26.11.2024
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На Тернопільщині чоловік згвалтував 88-річну жінку

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Поліцейські Тернопільщини затримали зловмисника, причетного до вчинення тяжкого злочину. До десяти років за ґратами може провести житель Чортківського району. Чоловікові поліцейські інкримінують частину 2 статті 152 (зґвалтування, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

20 листопада до Чортківського райуправління поліції звернулася тернополянка. Жінка повідомила, що вночі невідомий постукав у вікно до її 88-річної матері й попросив чаю, аби зігрітися. Коли пенсіонерка відкрила двері, гість на неї напав. Чоловік побив, а після цього зґвалтував свою жертву. Злочин трапився на території Нагірянської територіальної громади. Потерпілу доправили до реанімаційного відділення.

У ході проведених оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного та його місцеперебування. Це – раніше судимий житель  Чортківського району 1976 року народження. Він уже відбував покарання за статеві злочини, вчинені щодо ще однієї пенсіонерки. У скоєному фігурант зізнався. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство.

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