На Тернопільщині 25 шкіл закрили і 19 – понизили у ступені

Цьогоріч на Тернопільщині не прозвучали “Перші дзвоники” та не розпочався навчальний процес у понад 20 школах. Ще майже двом десяткам – понизили ступінь.

Утім у деяких населених пунктах люди не згодні з таким рішенням органів місцевої влади та звернулись у суди. Тож наразі сказати точну кількість закладів, які не будуть працювати так, як до реорганізації, оптимізації – неможливо. Про це повідомили в управлінні освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації.

– За попередньою інформацією, яку нам надали органи місцевої влади, то в нас є 25 закладів освіти, які призупинили свою діяльність, – каже очільниця управління Ольга Хома. – Та 19 шкіл, яких понизили у ступені. Але, орієнтовно, щодо п’яти закладів освіти йдуть суди – це як через закриття, так і через пониження у ступені, тому більше інформації буде, коли всі ці моменти вирішаться.

За словами очільниці управління, зміни зачепили майже кожну громаду. І на сьогодні на Тернопільщині ми маємо 628 шкіл та плюс 71 філію.

– Оптимізація шкіл проводиться не для економії коштів. Хоча, на жаль, органи місцевого самоврядування саме на це звертають більше увагу, – каже посадовиця. – Першочергово нам треба наголошувати на тому і проводити оптимізацію задля надання якісних освітніх послуг. Якщо б органи місцевої влади показували батькам, у який заклад вони хочуть дітей перевести – це може бути опорний заклад з хорошою матеріальною базою чи будь-який інший самодостатній, великий заклад, у якому діти відчуватимуть конкуренцію у навчанні, це було б найбільшим плюсом. На жаль, у деяких громадах говориться виключно про те, що це все – економія коштів.

Очільниця управління каже, що погоджується з думкою, що не раціонально фінансувати роботу закладу, де навчається 21-25 учнів і навчання одного учня обходиться у 60 тис. і більше. Але наголошує, що найперше слід дивитись на надання якісних освітніх послуг, а друге – це вже економія.

– Навчання одного учня у школах Тернопільщини обходиться орієнтовно у 18 – 90 тисяч гривень, – роз’яснює вона. – Але маємо розуміти, що там, де говоримо про 90 тисяч, йдеться про малокомплектну школу, розташовану у великому приміщенні. Бо є малокомплектні школи, які розташовані у малому, компактному приміщенні, то там і учень виходить не таким затратним. Але, якщо це була типова школа і там зараз навчається 20 учнів, але опалюється все приміщення, то тоді навчання виходить дуже і дуже затратним.

Олена РОМАНЮК

Тернополіс