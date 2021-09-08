У Тернополі перевізники вимагають збільшити вартість проїзду в громадському транспорті

Тернопільські перевізники звернулися в управління транспорту міськради з вимогою збільшити вартість проїзду. Аргументують новий тариф суттєвим здорожчанням палива, запчастин та електроенергії.

Також перевізники нарікають на обмеження у проїзді пасажирів, пов’язані із забороною уряду на перевезення людей стоячи. Востаннє ж тариф змінювався ще у 2018 році.



«Надзвичайно важка ситуація настала в галузі перевезення в приватному транспорті, тому що тариф залишається на місці вже великий період часу, в зв’язку з локдауном, яким був ми понесли значні збитки», — каже тернопільський перевізник Андрій Намака.



За його словами, далі працювати з існуючою вартістю проїзду неможливо.



«Ми пережили локдаун, як то кажуть відновили свою роботу. Самі розумієте, що було обмеження по кількості пасажирів, підприємства зайшли у великі борги, у великі збитки, це стосується паливо-мастильних матеріалів, зарашній тариф, який існує не покриває витрат, на жаль, компенсація за перевезення пільгових пасажирів також не здійснюється в повному обсязі, і оборотних коштів у підприємства зараз немає, тому виникли проблеми з оплатою і запчастин і палива, і податки – нарахування за заробітну плату, особливо це було відчутно у період локдауну, коли поступлень взагалі не було»,— говорить Андрій Намака.



Така ж ситуація склалась і у комунальному підприємстві «Тернопільелектротранс». 47 тролейбусів та 38 автобусів щоденно виходять на маршрут. Транспорт працював під час карантину, однак останніх декілька місяців підприємство працює у збиток.



«На сьогоднішній день підприємство знаходиться в тих умовах, що виникає питання затримки виплати заробітної плати працівників. Несплати обов’язкових податків, платежів та зборів, які потрібні, на сьогодні є заборгованість розрахунків з постачальниками за запчастини, паливо, розрахунки за електроенергію», — розповідає начальниця відділу КП «Тернопільелектротранс» Тетяна Фурман.



За її словами, в інших містах, до прикладу, Івано-Франківськ, Вінниця, вартість проїзду у громадському транспорті уже давно підвищили до 10 гривень. Таким же вважають оптимальний тариф і у Тернополі. Перевізники вимагають підвищити тариф у маршрутках до 12 гривень, у тролейбусах та комунальних автобусах до 10 гривень.



«Перевізники звернулись до нас уже в черговий раз, повторно, оскільки вони вже подали, ще місяць назад розрахунки вартості проїзду, – на рівні більше 12 гривень, якщо брати – 12 – 15 гривень, в залежності від витрат доходів кожного окремо взятого підприємства. Ці розрахунки вивчаються спільно з управлінням економіки. Ми аналізуємо їх детально для того, щоб перевірити і продумати економічно-обгрунтовані тарифи для проїзду у місті Тернополі» , — каже начальник управління транспорту та зв’язку ТМР Олег Вітрук.



Ситуація загострюється і через зиму, і через ймовірний осінній локдаун, кажуть тернопільські перевізники. Тому очікують на остаточні рішення щодо збільшення вартості проїзду у громадському транспорті Тернополя.

Тернрполяни