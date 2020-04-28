У Тернополі «McDonald’s» призупинив свою роботу

У ТЕРНОПОЛІ «MCDONALD’S» ПРИЗУПИНИВ РОБОТУ, А НА БУДІВЕЛЬНИЙ ГІПЕРМАРКЕТ «ЕПІЦЕНТР» СКЛАДЕНО АДМІНПРОТОКОЛ

❌Заклад «McDonald’s» тимчасово призупинив свою роботу.

🔷На представника Національної мережі торгових центрів «Епіцентр» у Тернополі складено адміністративний протокол за ст. 44.3 «Порушення правил щодо карантину людей». Далі протокол буде розглядатися у суді.

🔷Щодо інших торговельних мереж міста, то перевірки триватимуть, – запевняють у Тернопільській міській раді.

Тим часом у МакДональдз дали офіційний коментар:

«27 квітня міська влада Тернополя оголосила про припинення роботи МакДрайв у місті. На жаль, у цей важкий час одномоментне закриття ресторану завдало нам ще більші збитки через колосальні списання свіжих інгредієнтів та призвело до того, що 60 працівників ресторану пішли у простій, який повністю оплачує МакДональдз.

Рішення Уряду забороняє закладам приймати відвідувачів та дозволяє працювати тим з них, які дотримуються санітарних і протиепідемічних норм, забезпечують співробітників засобами захисту та надають адресну доставку замовлень. МакДональдз закрив для відвідування зали всіх 92 ресторанів у країні. Працюють лише лінії МакДрайву та доставка, де ми організували безконтактну видачу замовлень через кур’єра або в транспортні засоби. Це дозволяє нам дотримуватися вимог до роботи в карантин і при цьому не паралізувати повністю бізнес та давати змогу заробляти частині працівників. У той же час наша компанія щодня оплачує співробітникам за простій понад 2 млн гривень і, таким чином, утримує більше 5 тисяч родин.

Із початком карантину ми посилили і без того суворі стандарти гігієни та безпеки відповідно до визначених Урядом вимог, що дозволяє зробити обслуговування безпечним. Регулярно по всій країні наші заклади перевіряють контролюючі органи, які відзначають, що мережа слідує найвищим стандартам безпеки. Окрім того, жодних конструктивних скарг від клієнтів стосовно роботи закладу у Тернополі до нас не надходило”.