Що потрібно зробити підприємству, щоб за природний газ платити менше: цей спосіб здивує

Для багатьох компаній блакитне паливо, як і електрика, є важливим ресурсом. Насамперед саме від нього може залежати якість та автономність опалення. З іншого боку, є така категорія підприємств, які використовують блакитне паливо в технології. Подібні компанії працюють у ремонтній, металургійній, енергетичній, машинобудівній, харчовій, хімічній та інших галузях. Без своєчасного надходження газу робота таких підприємств може бути зупиненою до відновлення постачання, а це не є вигідним.

Практичний підхід

Отже, для чималої кількості підприємств блакитне паливо є обов’язковою статтею витрат. На тлі цього є логічне бажання купити його за найнижчою ціною. Навіть серед підприємців з’явилася категорія так званих світчерів, що не можуть визначитися з постачальником, змінюють його декілька разів. Однак, на противагу цьому, є інший вихід, і дуже дієвий – вивчити детально пропозиції й умови постачальників, знайти серед них тих, хто найбільше відповідає вашій зацікавленості. Причому враховується не лише ціна, а й інші показники, як-от сервіс або репутація.

Якщо ви шукаєте тарифи на газ, тут https://tepla.com.ua/dla-domy/taryfy/ для вас знайдеться багато цікавих пропозицій. Перш ніж скористатися ними, дізнаємося безпосередньо про компанію, яка їх пропонує. Йдеться про «ТЕПЛА». Ця компанія є одним із найбільших постачальників енергоресурсів в Україні до непобутових споживачів, хоча працює лише з 2015 року. Вона вже перекачала понад 374 млн м³ природного газу, і працюватиме далі в цьому напряму. ЇЇ клієнтами є різноманітні підприємства (їх понад 500), що працюють на територіях, які є підконтрольними Україні. Серед таких компаній:

«Верес» – є одним із головних національних виробників овочевих консервів;

«Клуб сиру» – назва цієї компанії говорить і про продукцію, яку вона випускає;

«Оболонь» – великий український пивний бренд;

група хлібних заводів Дніпра, чия продукція є на столі багатьох українців;

«Сільпо» – мережа супермаркетів, магазини якої, напевно, відвідував кожний.

Перелік компаній можна продовжувати, і в ньому можете опинитися й ви, якщо почнете працювати з TEPLA. Постачальник є дуже лояльним до клієнтів, співпрацює як із досвідченими промисловими гігантами, так і з новачками малого бізнесу, навіть ФОПами.

Виберіть умови

Серед тарифів на природний газ від TEPLA, варто зазначити такі:

Т-газ без небалансів. Ресурс постачається за попередньою або подекадною оплатою. Не передбачає відповідальності за небаланси. «Гнучкий толеранс». Умови оплати є аналогічними попередньому тарифу, але відповідальність за небаланси є, і вона визначається індивідуально. Т-газ із ПСГ. Природний газ надходить безпосередньо зі сховищ, що під землею. Постачається за попередньою оплатою необмежений період. При цьому весь ресурс, за який ви заплатили, гарантовано залишається за вами, може бути перекоченим у заявлені терміни. Такий тариф не передбачає відповідальності за небаланси, але треба здійснити оплату за відбір і зберігання. Т-газ та електроенергія. Ресурси постачаються за попередньою або подекадною оплатою. Відповідальність за небаланси визначається індивідуально.

Також ціна ресурсу залежить від особливостей підприємницької діяльності. Наприклад, для ФОПів вона може бути одною, для великих підприємців – іншою. Але ви ніколи її не побачите в тарифних планах, принаймні в «ТЕПЛА». Річ у тім, що вона дуже чутливо реагує на все, що відбувається на світовому ринку. Через це змінюється декілька разів на добу, тому не заявляється заздалегідь. Натомість для кожного підприємства вартість 1 м³ визначається індивідуально, разом з іншими умовами фіксується в договорі між споживачем і постачальником.