Шумська громада розвиває новий напрямок: вирощування форелі

Шумська територіальна громада продовжує розвиватися, додаючи нові перспективи для місцевої економіки. Підприємство «Агроюніт Захід», яке належить Ігорю Костюку, запустило новий напрямок своєї діяльності — вирощування форелі.

Цей крок не тільки відкриває нові робочі місця для мешканців громади, але й сприяє розвитку місцевої економіки та підвищенню її популярності на рівні всієї країни. Вирощування форелі є перспективною справою, що відповідає потребам сучасного ринку, адже риба є не лише смачною, а й корисною продукцією.

Міський голова Шумська Вадим Боярський подякував бізнесу за відповідальність та інвестиції в розвиток громади. Він зазначив, що підтримка місцевого підприємництва є одним із ключових завдань влади, оскільки вона сприяє створенню нових умов для реалізації бізнес-ініціатив.

«Наша мета — створювати оптимальні умови для підприємств, щоб вони могли працювати, розвиватися та впроваджувати нові ідеї. Це дозволить не лише зміцнити економіку громади, а й покращити життя її жителів», — зазначив Вадим Боярський.

Завдяки цьому проекту, Шумська громада стає ще більш привабливою для інвесторів і бізнесменів, що в перспективі забезпечить стабільний економічний розвиток і підвищення якості життя її жителів.