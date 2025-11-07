На Тернопільщині молодик підпалив автомобіль військового

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо жителя Чортківського району, якого звинувачують у замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та умисному підпалі військового автомобіля.

Як стався підпал

За даними слідства, у травні 2025 року 21-річний мешканець Чортківщини, шукаючи підробіток у Телеграм-каналах, отримав пропозицію підпалити військовий автомобіль за гроші. Таку задачу йому поставив користувач акаунту «МОЯ БИТВА за УКРАИНУ». Юнак знайшов транспортний засіб з військовим номером у дворі будинку в селищі Гусятин, сфотографував його і надіслав знімки замовнику через месенджер.

Отримавши схвальну відповідь, він разом зі своєю 23-річною подругою, залученою до скоєння злочину, здійснили підпал близько третьої ночі 31 травня. Вони вилили на вітрове скло та капот позашляховика легкозаймисту суміш і зафіксували свої дії на камеру смартфона, щоб «відзвітувати» замовнику.

Невдача підпалу

Втім, підпал не призвів до повного згоряння автомобіля, оскільки місцеві жителі вчасно загасили вогонь. Правоохоронці швидко встановили і затримали паліїв. Наразі обвинувальний акт щодо 21-річного чоловіка, який перебуває під вартою, вже передано до суду. Справа стосовно його подруги зараз слухається в суді.

Кримінальні статті

Підозрюваним інкримінується скоєння замаху на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, а також умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Ці дії караються за частинами 2 ст. 15, 2 ст. 28, 1 ст. 114-1, 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Тернопільській області за оперативного супроводу співробітників ГУНП.