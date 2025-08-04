Товстолуга — нова зупинка на туристичному маршруті Великогаївської громади

У селі Товстолуга реалізується ще одна важлива ініціатива. В кінці села планується встановлення статуї святого Юди Тадея. Місцеві активісти розробили чудовий проект, який буде реалізовуватися в кілька етапів.

Автором статуї є скульптор Тарас Шулик, а фінансування проекту забезпечила сім’я Мойшевичів, які виступили як жертводавці цієї доброчинної справи.

Товстолуга відома не тільки серед місцевих жителів, але й за її межами. Щодня сюди приїжджають люди, щоб набрати смачної та корисної води. Віримо, що завдяки спільним зусиллям цей проект буде успішно реалізований, а місце стане популярною зупинкою на туристичному маршруті Великогаївської громади. Подорожні зможуть не тільки насолодитися водою, але й знайти духовний спокій та можливість для молитви.