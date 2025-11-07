Вишнівецька громада: чоловік викрав бензопилу у сусідки і продав її вдесятеро дешевше

Лановецька поліція розкрила крадіжку, скоєну в одному з населених пунктів Вишнівецької громади. Зловмисник викрав бензопилу вартістю майже 5 000 гривень у своєї сусідки та продав її односельчанці за суму, вдесятеро меншу.

До поліції звернулася потерпіла, жителька Вишнівецької громади, яка повідомила, що з її господарства зник інструмент — бензопила. Вартість краденого жінка оцінила в майже 5 000 гривень.

Завдяки оперативним заходам лановецькі поліцейські встановили, що крадіжку скоїв її сусід, 49-річний чоловік, який не працює і має схильність до зловживання алкоголем. Він того ж дня продав крадену бензопилу за ціною, яка була вдесятеро нижчою за її реальну вартість. Поліцейські також вдалося встановити, хто придбав крадене майно, і вилучити його.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику та обрання йому запобіжного заходу.