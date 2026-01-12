Підозра посадовцю не впливає на будівництво Пантеону в Тернополі: прокуратура спростовує маніпуляції міської ради

Тернопільський посадовець підозрюється у службовій недбалості: розслідується справа щодо виготовлення пам’ятників військовим

8 січня 2026 року під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури керівнику одного з комунальних підприємств Тернопільської міськради оголошено підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Слідчі Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області розслідують кримінальну справу, що стосується підписання посадовцем документів із недостовірними даними щодо виготовлення надмогильних споруд на міських кладовищах Тернополя.

Обґрунтованість підозри підтверджується актом Державної аудиторської служби та висновком судової економічної експертизи. Докази та підстави, що стосуються цього кримінального провадження, будуть оцінюватися судом.

Пресслужба прокуратури зазначає, що підозра не впливає на будівництво Пантеону в Тернополі, і будь-які твердження про можливе його зупинення є безпідставними. Водночас, спроби звинувачувати прокуратуру в маніпуляціях інформацією не відповідають дійсності.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури закликає органи місцевого самоврядування дотримуватися законодавства та етики у публічній комунікації.