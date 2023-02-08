На Тернопільщині сьогодні не передбачається обмеження електроенергії!

В середу, 8 лютого, доведений НЕК «Укренерго» ліміт споживання для Тернопільської області, дозволяє з 11 год. 30 хв. і до кінця доби не застосовувати обмеження електроенергії відповідно до Графіка погодинного відключення електричної енергії.

Враховуючи значне зниження температури навколишнього середовища, енергетики просять споживачів користуватись лише тими електроприладами, в яких є нагальна потреба. Адже, одночасне використання енергоємних приладів, призводить до перевантаження в електромережі, яке може спричинити додаткові обмеження електроенергії.