14:19 | 8.02.2023
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На Тернопільщині сьогодні не передбачається обмеження електроенергії!

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В середу, 8 лютого, доведений НЕК «Укренерго» ліміт споживання для Тернопільської області, дозволяє з 11 год. 30 хв. і до кінця доби не застосовувати обмеження електроенергії відповідно до Графіка погодинного відключення електричної енергії.

⚡Враховуючи значне зниження температури навколишнього середовища, енергетики просять споживачів користуватись лише тими електроприладами, в яких є нагальна потреба. Адже, одночасне використання енергоємних приладів, призводить до перевантаження в електромережі, яке може спричинити додаткові обмеження електроенергії.

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