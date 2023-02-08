На Тернопільщині в ДТП потрапив бус з пасажирами

Четверо людей з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 7 лютого близько 21:00 на автодорозі Тернопіль-Скалат, неподалік села Малий Ходачків.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій Mercedes-Benz Vito в’їхав у перешкоду, яка знаходилася на проїжджій частині дороги.

У ході перевірки стало відомо, що водій трактора віз деревину без будь-яких світловідбивальних знаків. Кермувальник буса не побачив попереду перешкоду і врізався в неї. Після зіткнення тракторист залишив кріплення до трактора та деревину на дорозі і втік. Його особу встановлюють правоохоронці.

В результаті удару до лікарні бригада швидкої доправила пасажирів – маму і її трьох дітей 8,16 та 20 років.

У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю, а особу водія трактора, який залишив місце ДТП, встановлюють працівники поліції.

Якщо ви проїжджали тією частиною дороги й бачили хоч якусь сільгосптехніку або знаєте, кому міг належати трактор, повідомте на лінію “102″.