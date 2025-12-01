08:58 | 1.12.2025
На Тернопільщині трактор врізався у вантажівку: є потерпілі

29 листопада в місті Хоростків сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки «MAN» та трактора МТЗ-80. Зіткнення сталося близько 18:00 на одній з вулиць міста.

В результаті аварії постраждав 57-річний тракторист з села Сухостав Чортківського району. Чоловік отримав травми різного ступеня важкості та був госпіталізований до Чортківської районної лікарні для надання медичної допомоги.

Причини та обставини аварії з’ясовуються правоохоронними органами.

