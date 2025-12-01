25-річний Валерій Гинда став символом мужності

23 березня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу селища Хромове на Донеччині загинув 25-річний військовослужбовець Валерій Гинда, позивний «Аладін», солдат 1-ї окремої механізованої бригади «Вовки Да Вінчі». Воїн героїчно прийняв удар на себе, рятуючи своїх побратимів, і, на жаль, не пережив осколкові поранення.

Валерій народився 9 листопада 1997 року в Росії, але ще в дитячому віці разом з родиною переїхав до Тернополя. З ранніх років він активно займався спортом, досягнувши звання кандидата в майстри спорту з греко-римської боротьби. Згодом Валерій захопився змішаними єдиноборствами і став активним учасником молодіжного руху «Гонор».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Валерій повернувся до Батьківщини і не зміг залишитися осторонь. Спочатку він намагався вступити до лав «Азова», але після відмови через фізичну підготовку приєднався до добровольчого підрозділу «Гонор», що увійшов до складу 67-ї окремої механізованої бригади. Валерій освоїв навички поводження зі зброєю, ставши досвідченим кулеметником і відзначався мужністю на передовій.

Його загибель стала величезною втратою для рідних, друзів та побратимів. Похований Валерій на Пантеоні Героїв у Тернополі, де віддано вшановують його пам’ять. 28 квітня 2023 року, посмертно, Валерію Гинді було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Тернополя» за його героїзм та відданість Батьківщині.

Тернопіль вшановує пам’ять свого Героя, який віддав своє життя за свободу і незалежність України. Вічна пам’ять та слава Герою!