На Тернопільщині вже відновили електропостачання для 64 264 споживачів

Внаслідок сьогоднішньої ворожої ракетно-дронової атаки було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури України. Через це відбулось аварійне знеструмлення значної кількості споживачів Тернопільщини, повідомляють у Тернопільобленерго.



Наразі енергетики вже відновили електропостачання для 64 264 споживачів.



Енергетики працюють над найшвидшим відновленням електропостачання для усіх споживачів.



❗️Звертаємося до споживачів із проханням: у разі появи електроенергії не вмикати всі електроприлади одночасно, аби не створювати додаткове навантаження на енергосистему. Різке масове навантаження в перші хвилини може спричинити аварійні ситуації та повторні відключення.

Рекомендуємо: вмикати прилади поступово та поетапно та уникати одночасного запуску кількох потужних приладів.







