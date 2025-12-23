13:38 | 23.12.2025
На Тернопільщині вже відновили електропостачання для 64 264 споживачів

Внаслідок сьогоднішньої ворожої ракетно-дронової атаки було пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури України. Через це відбулось аварійне знеструмлення значної кількості споживачів Тернопільщини, повідомляють у Тернопільобленерго.

Наразі енергетики вже відновили електропостачання для 64 264 споживачів.

Енергетики працюють над найшвидшим відновленням електропостачання для усіх споживачів.

❗️Звертаємося до споживачів із проханням: у разі появи електроенергії не вмикати всі електроприлади одночасно, аби не створювати додаткове навантаження на енергосистему. Різке масове навантаження в перші хвилини може спричинити аварійні ситуації та повторні відключення.
Рекомендуємо: вмикати прилади поступово та поетапно та уникати одночасного запуску кількох потужних приладів.


