Тернополянин Віктор Гевко за один день зібрав 92 тисячі доларів на виготовлення протезів для українських військових

В американському місті Чикаго відбувся благодійний захід на підтримку українських бійців. Під час події вдалось зібрати рекордну суму – 92 тисячі доларів. Кошти будуть спрямовані на виготовлення протезів військовим в рамках програми Protez Foundation.

Організував захід депутат Тернопільської міської ради від «Слуги Народу» Віктор Гевко. Він зізнається, не очікував, що вдасться зібрати таку велику суму і подякував усім, хто долучився до благодійності.

– Коли мені вперше спала на думку ідея організувати зустріч-концерт з Героями України я і подумати не міг про такий результат. Українці в Чикаго ви – неймовірні. Я тут в гостях, тому дякуючи саме Вам мені вдалось організувати цей захід, – наголосив Віктор Гевко .

Додамо, що частину коштів вдалось виручити завдяки аукціону. Так за ремінь з підписами українських військових вдалось зібрати аж 22 тисячі доларів. За 12 тисяч доларів було придбано прапор Сил Спеціальних Операцій з підписами Героїв та за 5 тисяч прапор з передової.

Символічним став лот, який придбали за 2500 доларів – два кавуни з Херсону.

До слова, завдяки програмі протезування ProtezFoundation вдалось виготовити протези для 19х людей: з них 15 військових, 2 дитини і 2є цивільних, які постраждали внаслідок бойових дій.