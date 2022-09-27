На Тернопільщині за добу виявили 174 нових хворих на COVID-19. Про це повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

За її словами, одужання від коронавірусу за добу підтвердили у 673 людей.

“Найбільше інфікованих за добу – у Тернопільському районі, їх 98. У Чортківському – 55 та у Кременецькому районах – 21 людина. За весь час пандемії коронавірусом інфікувалася 159 606 людей, одужали 153 818 осіб, померла 2 451 людина”, – каже Оксана Чайчук.





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