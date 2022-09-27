02:44 | 28.09.2022
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Поламані хрести та розбиті сторічні плити: у Бучачі влада заради продажу деревини знищила історичне кладовище

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Цвинтар «Федір», або міський цвинтар у Бучачі — одна з діючих некрополій у місті Бучачі, що на Тернопільщині. 

Щороку це місце відвідували тисячі гостей із Польщі, які до того ж самостійно прибирали його та облагороджували.

Сьогодні це не місце спокою відомих поляків Бучача, а місце чергового скандалу та ганьби місцевої влади на чолі з міським головою Віталієм Фреяком.

За невідомо чиїм наказом працівники КП «Лісопаркове господарство» очолюване Володимиром Михайлюком кілька днів тому розпочали хаотичну вирубку дерев на історичному місці.

Після цих горе-лісників залишилися безліч поламаних хрестів та розбитих надгробків, яким понад сто років.

Каплиця-усипальниця представників славетного роду Потоцьких залишилася закидана гіллям, яке ніхто не поспішає прибирати.

Як нам розповіли, до робіт залучили неоформлених працівників, а вирубану на кладовищі деревину – за готівку купляли пересічні люди.

Тернополяни

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