Поламані хрести та розбиті сторічні плити: у Бучачі влада заради продажу деревини знищила історичне кладовище
Цвинтар «Федір», або міський цвинтар у Бучачі — одна з діючих некрополій у місті Бучачі, що на Тернопільщині.
Щороку це місце відвідували тисячі гостей із Польщі, які до того ж самостійно прибирали його та облагороджували.
Сьогодні це не місце спокою відомих поляків Бучача, а місце чергового скандалу та ганьби місцевої влади на чолі з міським головою Віталієм Фреяком.
За невідомо чиїм наказом працівники КП «Лісопаркове господарство» очолюване Володимиром Михайлюком кілька днів тому розпочали хаотичну вирубку дерев на історичному місці.
Після цих горе-лісників залишилися безліч поламаних хрестів та розбитих надгробків, яким понад сто років.
Каплиця-усипальниця представників славетного роду Потоцьких залишилася закидана гіллям, яке ніхто не поспішає прибирати.
Як нам розповіли, до робіт залучили неоформлених працівників, а вирубану на кладовищі деревину – за готівку купляли пересічні люди.