На Тернопільщина доступна вакцина CoronaVac

CoronaVac успішно використовується в Україні з березня 2021 року. Загалом за цей час українці використали 9 828 515 доз цієї вакцини.

Вакцина CoronaVac є інактивною – містить у своєму складі “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Це давня перевірена технологія, яка існує вже близько 70 років. За таким самим принципом працюють деякі вакцини проти поліомієліту та грипу.