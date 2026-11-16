Двоє людей загинули за вихідні на Тернопільщині за різних обставин. В одному із сіл Микулинецької громади під час пожежі загинула 51-річна жінка, а в Чортківському районі виявили мертвим 66-річного чоловіка.

Як повідомили у поліції Тернопільщини, перший трагічний випадок стався у суботу, 14 листопада. До правоохоронців надійшло повідомлення про пожежу в одному із сіл Микулинецької громади.

Після ліквідації займання рятувальники та поліцейські під час огляду помешкання виявили обгоріле тіло 51-річної господині.

За попередніми даними, причиною пожежі могла стати необережність під час поводження з вогнем.

Ще один випадок стався у неділю, 15 листопада, в одному із сіл Чортківського району. За місцем проживання виявили мертвим 66-річного чоловіка. Попередньо, він міг загинути внаслідок отруєння чадним газом.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

Остаточні причини смерті людей встановлять після проведення судово-медичних експертиз.