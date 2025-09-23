21 вересня Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 відзначила важливу дату в своїй історії — 45 років від дня заснування. Урочистості, які зібрали вчителів, учнів, батьків та випускників, стали не лише святом для кожного, хто має зв’язок зі школою, але й можливістю поділитися традиціями та досягненнями, що стали результатом спільної праці поколінь.

Урочисті святкування

Цьогорічне святкування почалося з ранкової святкової зустрічі, яка була наповнена теплом і емоціями. Під звуки музики, вітальні слова звучали від усіх учасників, а школа була переповнена святковим настроєм. В рамках святкових заходів також відбулася благодійна ярмарка, організована учнями, батьками та педагогами. Всі зібрані кошти були спрямовані на підтримку Збройних Сил України, адже для учнів та вчителів важливо не тільки святкувати, а й допомагати тим, хто захищає нашу свободу.

Історія та розвиток школи

Школа №19 стала частиною життя Тернополя ще 45 років тому, коли 21 вересня 1980 року була відкрита. З того часу заклад змінив не лише свій вигляд, але й культуру, форму виховання і навчання.

Перші кроки школи були зроблені під керівництвом Олега Івановича Чубатого, який у перші роки роботи вчив учнів не тільки розуму, а й важливих життєвих уроків. В ті роки визначним чинником іміджу школи став культ знань, а святинею став сам урок.

З 1986 року школу очолювала Ольга Володимирівна Кожанова, яка сприяла естетичному розвитку учнів, впроваджуючи нові підходи до навчання. Школа стала одним із лідерів серед навчальних закладів міста, її учні вирізнялися творчим підходом до навчання та виховання.

З 1993 року заклад очолив Петро Михайлович Ковч, під керівництвом якого в школі були започатковані важливі традиції, такі як туристсько-краєзнавча експедиція “Дорогами пізнання”, що стала важливою частиною шкільного життя. Учні щорічно оздоровлювалися у шкільному таборі в Карпатах, а також мали можливість подорожувати до Швейцарії.

Сучасний етап розвитку школи

З 2003 року, коли школу очолила Ганна Василівна Яремага, значну увагу було приділено розвитку духовності та інтелекту учнів. Вона активно працювала над формуванням оптимального психологічного клімату в колективі, а також підвищенням мотивації учнів до навчання. Школа стала для учнів не лише навчальним закладом, але й другим домом, де кожна дитина почувалася комфортно і безпечно.

З 2013 року школу очолила Лідія Бачинська, під керівництвом якої школа продовжує утверджувати свої традиції та відкривається до інновацій. Сьогодні школа займає 7-е місце в рейтингу загальноосвітніх закладів Тернополя, здобувши 152,59 бали за результатами національного мультипредметного тесту.

Погляд у майбутнє

Сучасна школа №19 — це небо успіху, в якому кожен учень має можливість яскраво світити своїми досягненнями, а колектив педагогів і батьків разом з учнями творить майбутнє країни. В умовах воєнного лихоліття школа продовжує працювати, виховуючи нове покоління, яке буде гордістю України.

Святковий урок «Історія створення нашої школи»

Святковий урок “Історія створення нашої школи” став важливою частиною святкування, де класні керівники разом з учнями пригадали основні етапи розвитку школи, а також важливі моменти, що визначили її значення для громади. Учні школи підготували вітальні листівки та малюнки, а також подарунок для рідної школи — малюнок на подвір’ї, який став символом їхньої вдячності та поваги до Alma Mater.

Вітання від учнів 11-х класів

Особливе вітання з ювілеєм надіслали учні 11-х класів, які нещодавно підкорили гору Говерлу. Вони передали найкращі побажання для рідної школи, виразивши сподівання, що шлях до нових вершин для школи буде таким же впевненим, як і їхній підйом на найвищу точку України. Їхні слова стали символом прагнення до нових висот та подолання будь-яких труднощів.

“З найкращими побажаннями для школи №19 та її учнів — нехай кожен день приносить нові досягнення, а попереду буде ще багато яскравих ювілеїв і перемог!”