Тернопільська облрада не підтримала петицію щодо збереження лікарсько-фізкультурного диспансеру

Тернопільська обласна рада не підтримала петицію щодо скасування ліквідації лікарсько-фізкультурного диспансеру. Попри те, що ініціатива, яку підтримали понад тисяча жителів області, не змогла вплинути на рішення депутатів, розмірковування навколо цього питання триває.

Загалом, тільки 11 з 52 присутніх депутатів проголосували за скасування ліквідації диспансеру, що викликало хвилю обурення серед місцевих спортсменів, тренерів та громадськості. Спортивна спільнота Тернопільщини неодноразово висловлювала протест, заявляючи, що ліквідація єдиної спеціалізованої установи для медичного супроводу спортсменів, яка більше 40 років обслуговувала близько 5 тисяч спортсменів області, загрожує здоров’ю та розвитку спорту.

Нагадаємо, на передноворічній сесії депутати Тернопільської обласної ради ухвалили рішення приєднати лікарсько-фізкультурний диспансер до обласної дитячої клінічної лікарні, а його приміщення передати ветеранським організаціям. Ці зміни спричинили масові протестні акції та обурення серед спортивної спільноти, яка ініціювала петицію на підтримку диспансеру. Збір підписів під петицією Ореста Небесного завершився понад тисячею голосів, але цього виявилося недостатньо для ухвалення нового рішення.

Диспансер був єдиним спеціалізованим закладом, який надавав медичний супровід спортсменам області, включаючи дітей та професійних атлетів. Ліквідація цієї установи, на думку спортивної спільноти, створює серйозні проблеми для розвитку спорту в регіоні, особливо серед молоді. Спеціалізовані медичні послуги, які надавав диспансер, були важливими для забезпечення здоров’я спортсменів, їх підготовки до змагань та профілактики травм.