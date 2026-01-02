Перший день нового року став справжнім випробуванням для рятувальників

Тернопільські рятувальники у селі Залужжя допомогли медикам у транспортуванні важкохворого, повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області.

Перший день нового року став справжнім випробуванням на витривалість для екстрених служб. Поки область засипає снігом, робота рятувальників не спиняється ні на хвилину.

О 14:07 до Служби порятунку надійшло повідомлення про критичну ситуацію у селі Залужжя Бережанської територіальної громади. Місцевий житель потребував негайної госпіталізації. Проте медики опинилися безсилими перед стихією: через інтенсивні снігопади, які тривають на Тернопільщині вже кілька діб. Карета «швидкої» просто не змогла проїхати до будинку пацієнта.

На допомогу вирушили бійці ДСНС. Разом із медиками рятувальники на спеціальних ношах транспортували важкохворого чоловіка від його оселі до пожежно-рятувального автомобіля. Подолавши складний засніжений відрізок шляху, надзвичайники довезли пацієнта до розчищеної ділянки дороги, де на нього вже чекала «швидка».

Чоловіка передали лікарям для подальшої госпіталізації. Завдяки оперативності та взаємодії служб, людину вдалося врятувати з снігового полону та вчасно надати допомогу.

Стихія лютує, але рятувальники завжди поруч!