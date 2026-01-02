На Тернопільщині керівника відділу освіти підозрюють у розтраті 400 тис. грн

Судитимуть керівника відділу органу місцевого самоврядування, який розтратив майже 400 тис грн бюджетних коштів

Прокурори Бучацької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту однієї із територіальних громад (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, керівник відділу органу місцевого самоврядування в умовах воєнного стану розтратив майже 400 тис грн бюджетних коштів. Без тендеру було придбано 2 опалювальних твердопаливних котли для закладів освіти.

До суду скеровано позовну заяву про стягнення з правопорушника збитків на вищевказану суму.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області, повідомляє п ресслужба Тернопільської обласної прокуратури.