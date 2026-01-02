Тернопільські гвардійці здали кров для поранених побратимів

Військовослужбовці тернопільського підрозділу 2 Галицької бригади Національної гвардії України долучилися до здачі крові для поранених захисників та всіх українців, які потребують донорської допомоги. У благодійній ініціативі взяли участь 15 нацгвардійців. Донорська кров сьогодні є такою ж важливою, як і підтримка на передовій.

«Кожна донація – це шанс врятувати життя військових, які проходять лікування після поранень, а також цивільних, які потребують термінової медичної допомоги. Тому ми не вперше долучаємось до здачі крові, адже це завжди необхідно, особливо у святкові дні», – каже нацгвардійка Крістіна Горбатюк.

Військовослужбовці наголошують: допомагати потрібно не лише зі зброєю в руках, а й через прості, але надзвичайно важливі вчинки, які рятують життя. У тернопільському підрозділі 2 Галицької бригади НГУ зазначають, що подібні донорські акції стали доброю традицією. Гвардійці планують і надалі долучатися до таких ініціатив, закликаючи всіх небайдужих українців ставати донорами та підтримувати тих, хто цього найбільше потребує.