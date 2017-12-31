Новини Тернополя 

Сьогодні Тернополем бігали Діди Морози і голова ОДА Степан Барна

Irena 28 Views Прокоментуй!

Сьогодні вздовж Набережної Тернопільського ставу відбувся традиційний костюмований забіг Ternopil runday, приурочений святу Нового року. Про це “Погляду” повідомив головний Дід Мороз забігу — спортсмен Олександр Хома.

“Мені випала честь стати талісманом цього пробігу — Дідом Морозом, — розповів Олександр. — Участь у заході взяли орієнтовно 50 осіб, які пробігли 5 км у різноманітних костюмах. Вдячний усім організаторам, учасникам, спонсорам та волонтерам за допомогу! Було приємно бачити стільки друзів та знайомих! До слова, учасником сьогоднішнього забігу став і представник влади —  голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна!”.

Фото Андрія Фігурського.

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