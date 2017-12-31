Сьогодні Тернополем бігали Діди Морози і голова ОДА Степан Барна

Сьогодні вздовж Набережної Тернопільського ставу відбувся традиційний костюмований забіг Ternopil runday, приурочений святу Нового року. Про це “Погляду” повідомив головний Дід Мороз забігу — спортсмен Олександр Хома.

“Мені випала честь стати талісманом цього пробігу — Дідом Морозом, — розповів Олександр. — Участь у заході взяли орієнтовно 50 осіб, які пробігли 5 км у різноманітних костюмах. Вдячний усім організаторам, учасникам, спонсорам та волонтерам за допомогу! Було приємно бачити стільки друзів та знайомих! До слова, учасником сьогоднішнього забігу став і представник влади — голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна!”.

Фото Андрія Фігурського.