Після ігрових закладів, на Тернопільщині взялися за нелегальні АЗС

Перекрити повітря нелегальним АЗС та вивести нафтогазовий ринок з тіні, – такі завдання стоять перед правоохоронними та контролюючими органами. Тернопільська поліція серед іншого проводить заходи щодо виявлення місць, де здійснюється реалізація контрафактного пального.

Поліцейські області виявили понад тридцять ймовірно нелегальних автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, які на даний час не здійснюють свою діяльність – повідомив т.в.о. заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький. – Під час перевірок за статтею 164 КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності» складено чотири адміністративні протоколи поліцейськими Збаразького, Чортківського та Заліщицького підрозділів. Зазначені адміністративні матеріали направлено до місцевих судів і по одному з них уже винесено рішення.

Поліцейські щоденно проводять обстеження виявлених ймовірних нелегальних автозаправних станцій, чи не відновили вони своєї діяльності.

Протидіяти нелегальній торгівлі нафтопродуктами правоохоронці закликають усіх небайдужих. Якщо вам відомо про функціонування нелегальних АЗС, звертайтесь до найближчих відділів та відділень поліції або телефонуйте на 102, – просить відділ комунікації поліції Тернопільської області.