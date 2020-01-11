Світлана Шуляр: «Я нізащо не здамся і не відступлю від своїх намірів»

Бізнес та Політика. Ці дві сфери уміло поєднує Світлана Шуляр – засновниця та директорка студії «Sky Body». В роботі Світлана – жінка-мотиватор, знайде підхід до кожного клієнта, навчить любити себе через спорт. В політиці ж – вона відповідальна та сувора, має чіткі позиції та не відступає від них.

Про «жінку-берегиню» у політиці, розвиток студії, плани на десять років вперед і не тільки далі в інтерв’ю зі Світланою Шуляр для журналу «City Life»

Світлано, окрім відкриття жіночого фітнес-центру Sky Body, цього року Ваше прізвище також «засвітилося» в списках кандидатів у народні депутати від політичної партії «Сила людей» на дострокових виборах до Верховної Ради України. Що спонукало Вас піти в політику?

Так, я брала участь у виборчому процесі від партії «Сила людей» – мене шляхом таємного голосування (праймерізу) однопартійці включили в «прохідний» список від цієї політичної сили, але, на жать, нам цього разу не вдалося подолати 5-відсотковий бар’єр та увійти до Верховної Ради України. Тим не менше, для мене участь у виборах – це важливий різносторонній досвід.

Брати участь у політичній роботі мене спонукало бажання змінити нашу країну, місто та життя громадян на краще. Тут немалу роль відіграв мій особистий досвід, який я отримала, коли розпочала власну справу і побачила відношення влади до малого та середнього бізнесу. З’явилось розуміння, що якщо не намагатись міняти світ, то сам він не зміниться. Важливу роль відіграв приклад мого старшого брата Івана Сороколіта, який зі студентських років успішно займається громадсько-політичною роботою. Двічі обиратись депутатом Тернопільської міської ради з найвищою у Тернополі підтримкою виборців – це велике досягнення.

Ще кілька років тому я б не подумала, що так глибоко пірну в політику та стану політикинею. Зараз я очолюю один з первинних осередків партії «Сила Людей», розуміючи, що якщо політикою не займатимуться порядні люди, то вона завжди залишатиметься брудною.

В команді я приділяю значну увагу питаннями гендерної рівності, так як в Україні поки що політика та влада – це у значній мірі монополія чоловіків. Стереотип того, що жінка є виключно берегиня сімейного затишку та домогосподарка міцно вкорінився у нашому менталітеті. Також цікавлюсь молодіжною політикою, спортом та туризмом. Ці напрямки мені близькі в зв’язку з моєю професійною та підприємницькою діяльністю як керівника фітнес-клубу.

Чи плануєте далі займатися політичною діяльність?

Так, звичайно. Разом з «Силою Людей» планую брати участь у виборах й до місцевих органів влади, які відбудуться цього року. Наша політична партія не володіє великими матеріальними ресурсами, адже вся партійна діяльність фінансується виключно її членами. Це чи не єдина не «кишенькова» партія олігархів чи вузького кола осіб. Хто детальніше вивчить наші внутрішні правила, то зрозуміє що це так і є. Ми відкриті і готові до співпраці з усіма, хто на ділі, а не тільки на словах готовий змінювати країну. Особисто я добре обізнана із проблемами частини Тернополя, де я проживаю і переконана, що, у разі потреби, була б здатна гідно представляти інтереси громади як депутатка.

Що ж, очевидно, у Вас ще буде час для того, щоб сповна розкрити свої таланти в політичній сфері, а поки що як складаються справи у Вашій основній діяльності?

З часу відкриття центру Sky Body пройшло кілька місяців і за цей період я вже можу говорити про перші позитивні й обнадійливі результати втілення розробленого мною бізнес-плану. Звичайно, доводиться дуже багато працювати, на відпочинок і сон залишається 5-6 годин – решту часу щодня займає тренерська робота та вирішення різноманітних організаційних питань. На щастя, дякувати Богу та батькам, я здатна відносно легко витримувати таке навантаження. Більше того, судячи з базових показників, мій біологічний вік майже вдвічі менший, ніж реальний (сміється). Але, якщо чесно, в п’ятницю я все ж відчуваю втому, але приємну втому, яка накопичується за тиждень. Тому, у мене радісні і будні, і вихідні.

Які тенденції за перші місяці в роботі центру можете відмітити?

Найперше, в зростанні кількості клієнток, які бажають займатися в центрі Sky Body. Наступне, є запити на нові напрямки тренувань. Зокрема, часто зверталися з проханнями тренувати дітей, тож тепер маємо дитячі групи з Fly Yoga, на полотнах і на пілонах, в які набираємо дітей віком від 5 років. Також у нашій студії тепер тренуються і чоловіки.

Особисто я треную біля сімдесяти клієнтів дорослого віку, з яких десь понад п’ятдесят прийшли в центр зі мною з мого попереднього місця роботи. До них додалися нові і це для мене важливий показник, який свідчить про зростаючу популярність центру Sky Body і мене як тренера.

Як Ви бачите себе і свою справу через десять років?

Щасливою мамою і успішною бізнес-леді, яка має як мінімум три подібних фітнес-центри – це якщо про себе і про розвиток моєї справи. Оскільки є попит на подібні види тренувань, мої наступні центри, можливо, будуть більшими за нинішній. Зазначу, що зростання попиту відбувається без особливих вкладень у рекламу – працює так зване «сарафанне радіо». Зростає також кількість переглядів відеороликів про роботу центру, розміщених у соціальних мережах, що теж слугує для мене свідченням популярності fly-йоги серед різних вікових груп.

За яких обставин Ви почнете розширювати свою справу?

Коли настільки зростатиме кількість клієнтів, що це об’єктивно вимагатиме розширення. Клієнти та їхні запити – це для мене головний фактор. Але, мабуть, швидше ніж могла б подумати. Нагадаю, ми відкрились лише кілька місяців тому і й близько не планували навіть розмірковувати про кілька закладів у найближчі роки. У будь якому разі усьому свій час.

А в політичній сфері Ви бачите себе через десятиліття?

Так, бачу. Я нізащо не здамся і не відступлю від своїх намірів міняти країну, а поки що буду займатися громадською й політичною діяльністю, спільно з однопартійцями здобувати нові знання, досвід й служити громаді наскільки дозволятиме час та сили.

За матеріалом журналу «City Life»

Спілкувався Володимир Уруський