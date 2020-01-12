Неприємні новини – “Нива” не зможе проводити домашні матчі у Тернополі

“Нива” не зможе проводити домашні матчі у Тернополі до 13 травня!

Не зовсім приємні новини надійшли на адресу футбольного клубу “Нива” Тернопіль від КП “Тернопільський міський стадіон”. Про це йдеться нас торінці ФК “Нива” Тернопіль у мережі Фейсбук.

У адміністрації стадіону повідомили про неможливість проведення нашим клубом домашніх матчів на полі міського стадіону до 13-го травня 2020-го року включно. Це пов’язано із вимогами УАФ щодо проведення на полі стадіону фінального матчу Кубка України з футболу сезону 2019/20 років (документ додається).

Таким чином чотири з п’яти домашніх матчів третього кола Другої ліги ФК “Нива” буде змушений провести за межами Тернополя, що, звичайно, створить неабиякі незручності для наших уболівальників та щонайменше позбавить команду важливої підтримки у період боротьби за путівку до Першої ліги.