 Прокуратура через суд вимагає узаконити самосійні ліси на території однієї із громад Чортківського району

Бучацька окружна прокуратура звернулась з позовом до суду в інтересах держави до однієї із територіальних громад Чортківського району з вимогою визнати протиправною бездіяльність органу місцевого самоврядування та зобов’язати віднести самосійні ліси до самозаліснених ділянок.

Встановлено, що на території громади землі комунальної власності вкриті лісом, але не належать до самозаліснених земельних ділянок. Міська рада рішенням за результатами розгляду подання органу виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства протиправно відмовила у задоволенні подання та не вжила заходів щодо узаконення цих ділянок.

Такі дії міськради не сприяють реалізації державної екологічної ініціативи “Масштабні залісення України” та порушують інтереси держави у сфері охорони лісових ресурсів.

Прокурори звернулися до суду з позовною заявою, щоб захистити та відновити ліси. Це допоможе збільшити площі лісового фонду та зберегти українські ліси.

Тернопільський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі.