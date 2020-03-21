В Тернополі створили спеціальний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Керівник штабу – міський голова Тернополя Сергій Надал

❗️З понеділка, 23 березня, в Тернополі призупинять роботу громадського транспорту

❗️ Перевозитимуть тільки працівників, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста (медиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальників, а також працівників підприємств, які забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних закладів, Тернопільської дирекції «Укрпошта», працівників аварійних служб)

❗️Перевозитимуть цих людей виключно в захисних масках по маршрутах: тролейбуси – 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та автобуси 1-А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35 безкоштовно

❗️ Медиків з районів довозитимуть спецрейсами

❗️Будуть створені спеціальні посвідчення і лише при наявності таких посвідчень можна буде користуватися спецтранспортом

❗️На в’їздах в Тернопіль створять санітарно-контрольні пости. Там будуть проводити температурний скринінг, огляд, надаватимуть поради, а при необхідності спрямовуватимуть в лікарні

❗️ на території Тернопільської громади ввели масковий режим.

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