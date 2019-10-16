Що зірвалося під час пожежі у Бережанському районі, з’ясували рятувальники (фото)

Вчора, 15 жовтня о 10:34 на пункт зв’язку 7-ї державної пожежно-рятувальної частини (м.Бережани) надійшло повідомлення про пожежу в с. Бище. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу горіла окремо стояча дерев’яна господарська будівля, – повідомляє начальник Управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей.

Під час гасіння пожежі відбувся вибух, схожий на спрацювання вибухонебезпечного предмету. З метою запобігання травмування особового складу та враховуючи відсутність небезпеки від пожежі навколишнім домогосподарствам, гасіння було припинене, а пожежно-рятувальний підрозділ відведено на безпечну відстань. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Місце події було огороджено та організовано охорону працівниками національної поліції. Сьогодні, 16.10.2019 роботи з ліквідації події були продовжені. Піротехніками Аварійно-рятувальний Загін Спеціального Призначення У ДСНС України У Тернопільській Області в засобах бронезахисту проведено гасіння тліючих залишків закинутої будівлі та спільно з вибухотехніками головного управління Національної поліції в Тернопільській області обстежено згарище, а також прилеглу територію. За результатами обстеження в осередку пожежі виявлено артилерійський снаряд АС-75 часів Другої світової війни. На місці події працюють правоохоронці.