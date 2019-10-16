На Тернопільщині оголошено жовтий рівень небезпеки через туман

За повідомленням Тернопільського обласного центру з гідрометеорології, 17 жовтня в Тернопільській області та м.Тернопіль вночі та вранці очікується туман, видимістю 200-500м. (1 рівень небезпеки, жовтий).

Туман — це природне явище, що трапляється доволі часто і є одним з найнебезпечніших для автомобілістів та є однією з причин автомобільних аварій. Тож, якщо немає нагальної потреби, то краще утриматись від поїздок автотранспортом, а прогулятися пішки.

Якщо ж поїздка на автомобілі вкрай необхідна, то варто дотримуватись таких порад:

• вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з’явилася зненацька;

• під час руху в колоні збільшіть дистанцію між автомашинами не менше ніж на 50 метрів, оскільки мокре дорожнє покриття збільшує гальмівний шлях автотранспорту;

• фари при русі в тумані повинні бути обов’язково увімкненими. Варто ввімкнути задні ліхтарі і спеціальні протитуманні фари;

• уважно слідкуйте за сигналами автомашин, що рухаються попереду;

• не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;

• не намагайтеся обганяти транспортний засіб у тумані. При русі в тумані слід бути особливо обережними.

• при зупинці, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі та ввімкніть аварійну сигналізацію, щоб позначити габарити вашого автомобіля.