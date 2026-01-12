Снігові перемети та хуртовини на Тернопільщині: понад 200 працівників очищають дороги

Станом на ранок 12 січня 2026 року проїзд дорогами державного значення Тернопільської області забезпечений, однак снігові опади продовжують ускладнювати ситуацію. За добу на території області випало 15 см снігу, а за останній тиждень сніговий покрив досяг 50 см.

Підрядні організації працюють без перерви, очищаючи проїзну частину та виконуючи посипку дорожнього покриття протиожеледною сумішшю. У місцях переметів залучена важка техніка. Окрім того, тривають роботи з розчищення автобусних зупинок, тротуарів та посипки пішохідних зон.

В умовах снігопадів та хуртовини на дорогах Тернопільщини задіяно більше 100 одиниць спецтехніки, включаючи ротор, навантажувачі та автогрейдери, а також 208 працівників.

Шляхові бригади продовжують працювати в посиленому режимі, однак водіям рекомендується дотримуватись правил дорожнього руху та утриматись від далеких поїздок, особливо за таких погодних умов. Водіїв вантажного транспорту закликають перечекати негоду на майданчиках відстою вздовж державних доріг області.