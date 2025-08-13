Тернопільщина: дві жінки втратили гроші через фішингові сайти, що пропонували державну допомогу

Правоохоронці знову застерігають громадян від шахрайських схем, що поширюються через соціальні мережі. Дві мешканки Тернопільщини стали жертвами шахраїв, що пропонували їм грошову допомогу через фішингові посилання. Обидві жінки втратили значні суми коштів після введення персональних банківських даних на підроблених сайтах, схожих на офіційні державні портали.

67-річна тернополянка побачила оголошення на своїй сторінці Facebook, де обіцяли допомогу від держави. Перейшовши за посиланням, вона потрапила на сайт, який виглядав як офіційний, і заповнила анкету з особистими даними, включаючи номер картки та CVV-код. Після дзвінка від «представника служби підтримки», який підтвердив правильність введених даних, з її картки зникло понад 11 000 гривень.

Подібний випадок стався й з іншою жертвою, 39-річною жителькою Чортківщини, яка також втратила майже 6000 гривень, перейшовши за підозрілим посиланням.

Поліція відкрила кримінальні провадження за шахрайство. Вони закликають громадян бути обережними, не повідомляти стороннім особам свої банківські дані та не переходити за сумнівними посиланнями.