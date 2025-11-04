Тернопільщина забезпечила надходження до бюджету понад 17 млрд грн податків і зборів

Упродовж січня-жовтня цього року платники податків Тернопільської області спрямували до Зведеного бюджету України 17 млрд 65,9 млн гривень. Це майже на 3,3 млрд грн або 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Виконання плану надходжень – 108,5%.

До загального фонду державного бюджету надійшло 7 млрд 888,3 млн грн – це на 2,5 млрд грн більше, ніж у січні-жовтні 2024 року.

Основними джерелами надходжень стали:

податок на додану вартість – понад 2,9 млрд грн;

податок на доходи фізичних осіб – 1,8 млрд грн;

військовий збір – понад 1,9 млрд грн;

податок на прибуток підприємств – 851,3 млн грн.

Головне управління ДПС у Тернопільській області дякує відповідальному бізнесу, який працює в надзвичайно складних умовах, але продовжує підтримувати державу сплатою податків. Попри щоденні ворожі удари та руйнування економічної інфраструктури, спільними зусиллями ми докладаємо зусиль для збереження фінансової стійкості країни.