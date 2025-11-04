Скандал з цінами на матеріали для реконструкції ДБР у Тернополі: сума контракту зменшена на 2,21 млн грн

Львівське Територіальне управління Державного бюро розслідувань 14 жовтня оприлюднило додаткову угоду про зменшення суми договору на 2,21 млн грн зі 34,55 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро», пишуть Наші гроші.

«Наші гроші» 13 жовтня повідомили про завищені ціни на матеріальні ресурси у реконструкції будівлі ДБР у Тернополі. Додаткову угоду про зменшення ціни договору оприлюднили ввечері 14 жовтня, а уклали її 10 жовтня. Договірна ціна є твердою.

Спочатку у договорі гіпсокартон для перегородок 12 мм замовляли по 417 грн/кв. м, а потім додатковою угодою зменшили ціну в 2,5 раза до 162 грн/кв. м. База «Куб» продає стіновий гіпсокартон Knauf 12,5 мм по 104 грн/кв. м, а «Перший дім» у Тернополі пропонує стіновий гіпсокартон VistaGips 12,5 мм по 115 грн/кв. м.

Суміш Ceresit CT 190 на старті врахували по 29 грн/кг, а потім знизили на 31% до 20 грн/кг. «Епіцентр» у Тернополі продає цю суміш також по 20 грн/кг.

Штукатурку Ceresit СТ 174 замовляли по 180 грн/кг, а потім по 129 грн/кг, що на 28% дешевше. «Епіцентр» у Тернополі продає її також по 129 грн/кг.

Кондиціонери GWH12AAB-K60NA5A враховували по 47 136 грн/шт й знизили на 38% до 29 358 грн/шт. Офіційний дилер Gree в Україні продає кондиціонер GREE GWH12AAB-K6DNA5A R32 Wi-Fi по 29 358 грн/шт.

Ціну на металопластикові вікна практично не знизили зі стартових 8 640 грн/кв. м вона впала лише до 8 040 грн/кв. м. Аналогічна ситуація і з металопластиковими дверима: їхня вартість зменшилася зовсім трохи з 8 928 грн/кв. м до 8 688 грн/кв. м.

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Львові з 2020 року очолює Руслан Ляшко.

Тернопільська «Тербудгруп» належить Роману Сиваку.

З 2018 року компанія отримала державних замовлень на 217,67 млн грн, найбільше у Національному заповіднику «Замки Тернопілля».