Ідеї подарунків для дівчини на день народження

День народження дівчини невблаганно наближається, а ти ще й досі не визначився з подарунком? Хочеш підібрати для неї щось особливе, небанальне, зі смаком і щоб не за всі гроші світу… На мить навіть шкодуєш, що не в змозі дістатися до її голови, де мешкають всі її мрії та вподобання, уживаючись поряд з метушливими тарганами. Та повір – купити подарунок дівчині на день народження – точно не привід для журби. А з нашою добіркою небанальних ідей ти впораєшся з цим «на відмінно».

Зауваж: одні дівчата в захваті від чогось ну дуже мімішного, тоді як іншим до вподоби щось більш практичне й дороге. Тож перед тим, як скролити інтернет чи штурмувати магазини, визнач темперамент своєї дівчини – від нього і варто відштовхуватися, вибираючи подарунок.

Подарунки для романтичних дівчат

Якщо твою дівчину легко вразити чимось романтичним, тоді пропонуємо варіанти подарунків саме для неї.

Романтична вечеря зі свічками. Приготуй щось смачненьке самостійно або замовив ваші улюблені суші.

Порада: класична музика, смачне вино і щирі компліменти зроблять ваш вечір ідеальним.

Фотосесія для двох. Таким же захопливим і прекрасним може бути і спільна фотосесія на березі річки, моря, у горах або в студії.

Порада: дівчина точно зрадіє ідеї, якщо ти подбаєш про наявність у сертифікаті послуг із мейку, зачіски, парного одягу для фотосесії.

Романтичний вікенд в іншому місті. Якщо ви з тих, хто не проти кинути виклик повсякденності, тоді сміливо пропонуй гайнути разом туди, де чекає кохання. Можливо, романтична подорож з тобою – саме те, про що вона мріє.

Порада: завчасно уточни в дівчини її плани на день народження, подбай про комфорт в дорозі, переглянь прогноз погоди та варіанти дозвілля.

Подарункові набори для неї. Знаєш, є такі подарунки, де все про неї і для неї. Здавалося б, якась дрібничка – а вона на сьомому небі від щастя. Спробуй зміксувати подарунок-бокс. Вона точно таке оцінить, особливо якщо там багато цікавого.

Порада: якщо її смішать твої жарти – поклади в бокс щось із легким гумором.

Подарунки для тієї, яка любить практичність

Твою дівчину важко вразити романтикою? Тоді саме час для практичних подарунків!

Щось із техніки. Любителька гаджетів точно зрадіє новому телефону, смарт-годиннику чи бездротовим навушникам.

Порада: щоб підібрати той, який відповідає смаку й потребам, зверни увагу, якими гаджетами вже користується дівчина.

Щось для техніки. Дорогим подарунком легко розтопити серце навіть у Снігової королеви. А от як влучити їй в саме серденько чохлом для iPhone і не отримати натомість по голові прогадати – знає бренд подарунків зі змістом Gifty. У них ти точно знайдеш для неї щось цікаве, оригінальне й таке, що запам’ятається.

Порада: навіть дуже практична дівчина любить у своєму стилі акцентувати на оригінальних деталях – прикрасі, сумочці, годиннику… Тож чохол для телефону із зображенням від українських ілюстраторів чи смішним написом, і справді, непогана ідея.

Сертифікати. Для практичних панянок корисними будуть сертифікати на різні товари – нішеву парфумерію, професійну косметику чи ексклюзивний посуд.

Порада: зауваж, які магазини вона відвідує.

Щось спортивне. А якщо твоя дівчина полюбляє спорт, то хутчіш до фітнес-клубу за річним абонементом!

Порада: для подарунка підійде й фітнес-браслет або спеціальне приладдя. Аби здивувати, поцікався, що вона вже має в своєму спортивному арсеналі.

Джерело: gifty.in.ua

«Безпрограшні» універсальні подарунки

Ви зустрічаєтеся замало часу і ти ще не встиг примітити, що саме надихає твою дівчину? Без паніки! На цей прикрий випадок ми підібрали кілька варіантів, не пов’язаних із особистими вподобаннями.

Квіти та солодощі. Букет троянд або набір екзотичних фруктів чи цукерок – завжди окрема насолода для жінок.

Товари для дому. Ще одним влучним подарунком може стати фотоальбом чи фоторамка, мотиваційний постер, м’який теплий плед-худі або сольовий світильник-нічник.

Милі горнятка для кави. Ексклюзивна річ даруватиме гарний настрій і нагадуватиме про тебе. Порада: чашка, термос чи термокружка – дуже доречні для осінньої-зимової пори, коли всі шукають тепла й затишку.

Сувеніри. А тут вже таке різноманіття, що дивись не заблукай серед них!

Порада: вибирай щось оригінальне, з душею.

Перед тим як купити подарунок дівчині на день народження, подумай над її стилем та інтересами. Не забудь про елегантну подачу і вітальну листівку – красива упаковка та приємні слова зроблять подарунок ще ціннішим. І пам’ятай: що б ти не обрав, ключ до успіху завжди незмінний – увага, з якою ти його даруєш, та приємні емоції, які він викликає.