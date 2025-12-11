Тернопільська митниця зафіксувала понад півтори тисячі відмов у митному оформленні товарів: що стало причиною?

Процедура митного оформлення є невід’ємною частиною зовнішньоекономічної діяльності. Вона потребує чіткої організації та відповідальності, адже навіть незначні помилки у документах чи невиконання вимог законодавства можуть призвести до зупинки процесу, додаткових витрат і санкцій.

Щоб зменшити ризики та запобігати проблемам у майбутньому, Тернопільська митниця системно аналізує випадки відмов у митному оформленні та працює над тим, аби зробити процес більш прозорим і зручним для бізнесу.

Протягом 11 місяців 2025 року Тернопільською митницею зафіксовано 1584 випадки відмов у митному оформленні товарів. Серед основних причин – такі:

• прийняття митним органом рішень про коригування митної вартості товарів;

• помилки у заповненні митних декларацій (зокрема, неправильне заповнення граф, зазначення невірних реквізитів документів тощо);

• прийняття митним органом рішення щодо класифікації товарів;

• неподання всіх необхідних документів;

• відсутність коштів передоплати для сплати митних платежів;

• складання протоколів про порушення митних правил.

Вкотре наголошуємо, що бізнесу варто приділяти особливу увагу підготовці документів, правильності даних у митних деклараціях і вчасній сплаті митних платежів.

У свою чергу Тернопільська митниця продовжує вдосконалювати роботу задля спрощення митних процедур і формування комфортних умов для розвитку підприємництва регіону.