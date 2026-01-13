У Тернополі під час комендантської години поліцейські виявили нетверезого водія, позбавленого права керування

Екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Peugeot, який рухався містом у період комендантської години. Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.



Водійських документів чоловік при собі не мав. Як з’ясувалося, раніше суд позбавив його права керувати транспортними засобами строком на один рік за керування автомобілем у стані сп’яніння.



Під час оформлення адміністративних матеріалів правопорушник, намагаючись уникнути відповідальності, запропонував поліцейським неправомірну вигоду – спочатку 20 тисяч гривень, а згодом збільшив суму до 30 тисяч гривень. Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність за такі дії, однак він продовжував наполягати на своєму.



Факт пропозиції неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група, яку патрульні викликали на місце події.



Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч. 1 ст. 382 (невиконання судового рішення) Кримінального кодексу України Триває досудове розслідування.



Окрім цього, поліцейські склали на водія адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.





