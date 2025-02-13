На Тернопільщині фермер не сплачує орендну плату за землю

Через невиконання умов договору, прокурори Бережанської окружної прокуратури вимагають його розірвання та повернути землі громаді. Повідомляє Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Бережанської окружної прокуратури подали позов до суду в інтересах держави до приватного підприємства про розірвання договорів оренди землі та зобов’язання повернути 2 земельні ділянки площею 5,7 га, вартістю понад 124 тис грн.

Прокурори встановили, що агропідприємство систематично не сплачує орендну плату за користування землею комунальної власності. Податковий борг становить понад 277 тис грн, що призводить до ненадходження коштів до місцевого бюджету Зборівської територіальної громади.

І хоча підприємство на даний час перебуває в стані припинення, це не є підставою не виконувати свої договірні зобов’язання.

Господарським судом Тернопільської області відкрито провадження у справі.